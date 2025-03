Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował we wtorek, że warszawski Sąd Okręgowy "nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa " o ukaranie go karą grzywny oraz przymusowym doprowadzeniem przez policję".

Bejda wyjaśnił, iż sejmowa komisja wezwała go "na datę 13 stycznia, tyle że 2024 roku". "Sąd uznał, że jako świadek nie ponoszę winy za niestawiennictwo na posiedzeniu. Warto w tym miejscu podkreślić, na co zwrócił również uwagę sąd, że komisja domagając się od sądu ukarania mnie (...), nie dołączyła do swojego wniosku o ukaranie: dokumentu wezwania świadka do stawiennictwa na termin przesłuchania, podpisanego przez przewodniczącą komisji Magdalenę Srokę" - nadmienił.