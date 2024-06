Chciał dostać się do Polski. Zdecydował się na dramatyczny ruch

Obywatel Białorusi przez kilka godzin spędził w strefie neutralnej między Polską a Białorusią, ponieważ próbował przejść pieszo na terytorium naszego państwa przez most w Terespolu, na którym odprawiany jest wyłącznie ruch kołowy - przekazała Straż Graniczna. Mężczyzna miał grozić, że jeśli nie zostanie wpuszczony do Polski, wskoczy do Bugu. Swoją wersję przedstawił w rozmowie z mediami z Brześcia.