- Pan minister Dariusz Klimczak nie spotkał się ze mną i nie wyjawił mi powodów mojej dymisji , więc było to dla mnie zaskoczenie. O powodach dowiedziałam się z wywiadu w TVN24 - powiedziała Wirtualnej Polsce Joanna Kopczyńska , była już prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pytany o powody rozstania z Kopczyńską szef resortu infrastruktury wyjaśniał, że sprawa ma podłoże w procesie reformy Wód Polskich. - Od kilku miesięcy działa specjalny zespół ekspertów, który przedstawia rekomendacje co do zmian organizacyjnych, finansowych, funkcjonalnych. My w tej kwestii różniliśmy się z panią prezes - mówił minister Klimczak.