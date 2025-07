Jest nowy prezes Wód Polskich. Minister Dariusz Klimczak podjął decyzję

Minister Dariusz Klimczak zapewnia, że Balcerowicz jest dobrze przygotowany do nowych obowiązków.

Wiadomo, że Kopczyńską zastąpi Mateusz Balcerowicz . Nominację minister Klimczak ogłosił we wtorek na antenie TVN24.

- Mateusz Balcerowicz to osoba związana z Polską Akademią Nauk, wieloletni dyrektor Departamentu Wody w Ministerstwie Środowiska. Jest osobą przygotowaną bardzo dobrze do tej funkcji i płynnie przejmuje swoje obowiązki - mówił szef resortu infrastruktury.

Klimczak tłumaczył, ze Balcerowicz dotychczas był "zastępcą do spraw inwestycji, ale także obszarów związanych z suszą i powodzią".

Poniedziałkowa dymisja Joanny Kopczyńskiej została ogłoszona w momencie, kiedy do Polski zbliża się fala opadów , które mogą przynieść przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych w rzekach. Odniósł się do tego minister infrastruktury.

- Nie ma to związku z bieżącymi wydarzeniami pogodowymi i kwestiami związanymi z tym, jak Wody Polskie przygotowują się akurat do do tego stanu - tłumaczył.