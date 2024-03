"Belmondziak" zatrzymany. Wpadł w ręce "łowców cieni"

"Belmondziak" zatrzymany. Ukrywał się w Niemczech

"Belmondziak" wrócił do kraju

"Po przeprowadzeniu ekstradycji, w ubiegłym tygodniu Marcin K. wrócił do Polski. Na granicy polsko-niemieckiej został przejęty przez 'łowców cieni' i policjantów z grupy bojowej Zarządu III CBŚP, a następnie przetransportowany wprost do aresztu śledczego, gdzie pozostaje do dyspozycji Pomorskiego i Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej" - czytamy.