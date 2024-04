Bill Clinton o wyborach w Polsce

- Oni wiedzą, co to znaczy żyć bez demokracji. Wiedzą, co to znaczy nie być wolnymi. Są mocno za wsparciem prezydenta Bidena dla Ukrainy (...) To było niesamowite, wszyscy do mnie podeszli i mówili: "Proszę, powiedz nam, że nie zmusicie nas, byśmy znów przez to przeszli. Proszę, powiedz nam, że Ameryka nie ucieknie znowu od świata. Potrzebujemy was" - relacjonował były prezydent w popularnym podcaście prowadzonym przez aktorów i komików Jasona Batemana, Seana Hayesa i Willa Arnetta.