Będzie drugi tom podręcznika do HiT. Roszkowski: W przygotowaniu

Oprac.: Marta Stępień Polska

- To co mi przyświecało, to pewna metoda pisania historii, która opiera się na próbie rozeznania tego, co było, a czego nie było, co jest ważne, co jest nieważne i co z czego wynika. W ten sposób staram się uczyć historii - powiedział Interii prof. Wojciech Roszkowski. Na zarzut, że pominął w podręczniku do HiT zjawisko postmodernizmu, odpowiedział, że rozwinie go w drugim tomie.

Zdjęcie Prof. Wojciech Roszkowski autor podręcznika "Historia i Teraźniejszość": Ja nie zmieniłem poglądów / Lukasz Gdak / East News