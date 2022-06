Bardzo ważny dokument przed wakacjami. Nie zapomnij wyrobić karty EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązuje na terenie państw Unii Europejskiej oraz ETFA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (którego członkiem jest np. Szwajcaria, która nie jest w UE), a także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Z karty EKUZ można korzystać także na zamorskich terytoriach: francuskich (Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska), portugalskich (na Azorach i Maderze) i hiszpańskich (Majorce i Wyspach Kanaryjskich).



NFZ przypomina, że karta nie obowiązuje m.in. w Watykanie, Monaco, San Marino i Wyspach Normandzkich.

Reklama

Dla kogo EKUZ?

Jeśli jest się osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce - można wyrobić sobie kartę EKUZ. Chodzi o osoby ubezpieczone oraz te nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień, np. - jak wskazuje NFZ - dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka.

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne.

Co ważne, jak podkreśla na swojej stronie internetowej NFZ - karty są imienne i indywidualne, nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

Wakacje. Polacy chcą porządku i czystych pokoi

Do daje EKUZ i jak ją wyrobić?

Zakres leczenia z kartą EKUZ jest ograniczony. Karta daje nam prawo do niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, w którym się znajdziemy. NFZ przypomina, że najczęściej świadczenia dostępne na EKUZ nie obejmują kosztów akcji ratunkowych czy powrotów do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Dlatego warto rozważyć dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.

Kartę EKUZ można wyrobić na pięć sposobów: osobiście w oddziale NFZ, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, za pomocą Internetowego Konta Pacjenta, tradycyjną pocztą albo (w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ) za pomocą poczty elektronicznej.



Szczegóły i potrzebne dokumenty opisuje na swojej stronie Narodowy Fundusz Zdrowia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EKUZ. Warto mieć ją przy sobie podczas wakacji w Europie INTERIA.PL