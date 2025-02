"W godzinach popołudniowych z przyczyn zewnętrznych wystąpiła awaria systemu sprzedaży biletów , co skutkuje brakiem możliwości zakupu biletów w systemie e-IC oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity " - przekazał przewoźnik na stronie internetowej.

Utrudnienia w zakupie biletów na pociąg. PKP Intercity wydało komunikat

Jak informuje PKP, podróżni mogą zakupić bilety przez strony i aplikacje naszych partnerów, m.in. Bilkom czy Koleo, a także w kasach stacjonarnych. "Dodatkowo w pociągach konduktorzy sprzedają bilety bez naliczania opłaty pokładowej , należy zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu" - dodano.

Przewoźnik podkreśla, że administratorzy systemu intensywnie pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu e-IC. "Gdy tylko będziemy mieli nowe informacje, niezwłocznie was poinformujemy. Prosimy o cierpliwość i przepraszamy za wszelkie niedogodności! " - wskazało PKP Intercity w mediach społecznościowych.

Co więcej, utrudnienia nie dotyczą wyłącznie ograniczonych możliwości zakupu biletów. Nie działa także opcja wyszukiwania połączeń, zarówno poprzez aplikację, jak i stronę internetową PKP Intercity .

Problem z zakupem biletów na PKP Intercity. Podróżni komentują

Pod postem PKP Intercity zamieszczonym w sieci przybywa komentarzy od niezadowolonych podróżnych, którzy wskazują na kolejne problemy. "Zakup zakupem, a ja chcę oddać (bilet - red.) i też nie mogę . Pociąg o 4 rano jutro to raczej nie zdążę" - napisał internauta. Jedna z osób przyznała, że ma taki sam problem, a dzwoniąc na infolinię dowiedziała się, że możliwość zwrotów powinna wkrótce ponownie działać. W innym przypadku pozostaje jedynie reklamacja biletu.

"Bilet kupiony, płatność przeszła, biletu brak na mailu (więc nie ma też jak go ewentualnie zwrócić). Kontakt przez formularz i mail - zero odzewu od kilku godzin (...) Dworzec w Gdańsku - kasy czynne do godz. 20, nie ma nawet możliwości kupić stacjonarnie nowego biletu" - informuje kolejna z internautek.