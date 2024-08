Nowe alerty od synoptyków. Dotyczą nie tylko burz

Sytuacja pogodowa w Polsce jest bardzo dynamiczna. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne . Dotyczą one nie tylko burz, upałów, ale też możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody.

IMGW ostrzega przed upałami

Chociaż w dużej części kraju mamy do czynienia z intensywnymi ulewami i burzami, to zagrożeniem może być również upał .

Z tego powodu do środy do godz. 21:00 obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie drugiego stopnia we wschodniej części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam w ciągu dnia termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie Celsjusza.