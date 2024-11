"UWAGA, miejscami drogi i chodniki są śliskie. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas drogi do szkoły czy pracy " - uczulają specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu miejscach kraju pogoda mocno da się nam we znaki.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda na czwartek. Najtrudniejsza sytuacja na północy i południu

To będzie zimny dzień w całym kraju , zwłaszcza na północy i południu. IMGW ostrzega, że z powodu porywów wiatru "temperatura odczuwalna w całej Polsce nadal będzie ujemna". O godz. 6:00 w Elblągu temperatura odczuwalna była na poziomie -8 st. C, a w Opolu -2 stopnie.

W ciągu dnia na Pomorzu i terenach podgórskich Karpat termometry pokażą 0 stopni. Lokalnie na Podhalu będzie mróz do -3 st. C. Najcieplej w czwartek będzie na południowym zachodzie oraz nad morzem: do 4 stopni Celsjusza.