Przygraniczne gminy apelują do Tuska. "Nasze zdanie zostało pominięte"

"Nasze zdanie zostało pominięte. A to właśnie my poniesiemy skutki decyzji, które zostają podjęte w błyskawicznym tempie" - czytamy w liście wystosowanym do premiera Donalda Tuska przez samorządowców z powiatu hajnowskiego. Lokalne władze głośno wyraziły swoje niezadowolenie dotyczące przywrócenia "strefy buforowej" przy granicy z Białorusią. Podkreślono, że turystyka jest jednym z ich głównych źródeł utrzymania.