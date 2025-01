Sprawa Łukasza Mejzy. Media: Współpracownicy posła z zarzutami

Były asystent Mejzy zdradza. "Wyszedłbym lepiej, pracując w kebabie"

Były asystent zdradził, że jego zarzuty dotyczą korzyści odniesionych przez parlamentarzystę, nie przez niego samego. - Wyszedłbym lepiej, pracując w kebabie. Przynajmniej nie miałbym zarzutów - stwierdził. - Niedawno dowiedziałem się, że on skleił sobie kolejną grupę młodych chłopaków po technikum. Opowiada im bajki o świetlanej przyszłości, a oni przychodzą do jego biura i pracują. Mam nadzieję, że przejrzą na oczy szybciej, niż my to zrobiliśmy - skwitował.