Koniec spokoju w pogodzie. W poniedziałek na Wybrzeżu i w górach synoptycy prognozują bardzo silny wiatr, w porywach osiągający do 80-90 km/h. To jednak nie wszystko. Wiele wskazuje na to, że wkrótce powieje jeszcze mocniej. Możliwe będą nawet alerty IMGW drugiego stopnia. Nie zabraknie też ostrzeżeń przed oblodzeniem. Prezentujemy prognozę zagrożeń pogodowych na najbliższe dni.