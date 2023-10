Były prezes krakowskiego SPD i nauczyciel akademicki

Jako fotografik organizował znaczące wystawy m. in. Papieski Kraków, "Kraków - portret miasta". Był też autorem Krakowskiej Witryny Fotograficznej, która była cyklem spotkań fotografów.

"Andrzej był człowiekiem niezwykłej dobroci, dziennikarzem starej daty, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Don Kichotem, walczącym przez ostatnie dwie dekady o ratowanie prestiżu tego zawodu. Znakomity fotoreporter, redaktor i ekspert ekonomiczny. Świetny kompan, odważny, gdy nie jeszcze nie było to modne. A przy tym obdarzony niezwykłym poczuciem humoru. Bardzo, bardzo nam będzie Go brakować. R.I.P." - napisał we wspomnieniu na Facebooku krakowski dziennikarz Piotr Legutko.