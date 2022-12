Polska i Niemcy twardo i solidarnie stoją po stronie Ukrainy

Obaj przywódcy spotkali się w Pałacu Bellevue. Po tradycyjnym powitaniu i wpisie do księgi pamiątkowej politycy udali się na śniadanie robocze oraz rozmowę "w cztery oczy". Ta zakończyła się tuż po godzinie 14.

Następnie obaj politycy wystąpili przed mediami. Steinmeier przekazał na konferencji prasowej po spotkaniu, że rozmawiał z prezydentem Dudą o kwestiach dwustronnych, bilateralnych, o stosunkach polsko-niemieckich, o bezpieczeństwie energetycznym w naszych krajach oraz o wspólnym miejscu pamięci pokazującym przestępstwa niemieckie w czasie nazizmu.

- Nasze państwa są bliskimi partnerami. Partnerstwo to jest ważne dla regionu, także poza naszymi dwoma krajami. Dlatego blisko ze sobą współpracujemy - podkreślił na wstępie niemiecki prezydent.

- Polska i Niemcy twardo i solidarnie stoją po stronie Ukrainy. Polska i Niemcy należą do państwa najbardziej wspierających Ukrainę. Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Niemiec - dodał Frank-Walter Steinmaier.

Steinmeier zwrócił uwagę, że "Niemcy dają znaczący przyczynek do ochrony wschodniej flanki NATO" i całego terytorium Sojuszu. "Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie także dla naszego własnego bezpieczeństwa. W tych zimowych miesiącach ważne jest to, byśmy my, Niemcy i Polska wspierali ludzi w Ukrainie, aby rosyjska strategia, by atakować cywilną infrastrukturę, co ma zmęczyć ludność, doprowadzić do dalszych fal uchodźców - nie mogła się powieść" - powiedział.

Andrzej Duda w Niemczech. Prezydent Dziękuje za wyrzutnie Patriot

Z kolei prezydent Polski zaczął swoje oświadczenie od podziękowań dla Niemiec za podjęcie decyzji o wysłaniu do Polski baterii Patriot. - Dziękuję, że władze niemieckie podjęły decyzję o wysłaniu baterii Patriot do Polski. Mamy nadzieję z panem prezydentem, że w najbliższych dniach grupy ekspertów ustalą miejsce dyslokacji baterii. Oczywiście konieczne jest wpięcie baterii do polskiego systemu obrony przeciwlotniczej - mówił prezydent Polski na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów.

- Wzmocnienie ochrony przeciwlotniczej Polski ma ogromne znaczenie dla budowania naszego bezpieczeństwa. Te baterie będą chroniły polskie niebo i ziemię. W najbliższych dniach grupy ekspertów z Polski i Niemiec ustalą miejsca dyslokacji systemu - dodał Andrzej Duda.

- Decyzję o wysłaniu baterii Patriot odbieramy jako bardzo ważny gest sojuszniczy w ramach NATO i w relacjach pomiędzy narodem polskim i niemieckim - podkreślił Andrzej Duda.

Duda zaznaczył, że Polacy przyjęli decyzję Niemiec jako ważny gest, "zwłaszcza po tym, co stało się przy naszej wschodniej granicy (w Przewodowie - red.), kiedy doszło do wypadku, spadła rakieta, zginęło dwóch polskich obywateli.

- W oczywisty sposób to spowodowało wiele obaw w polskim społeczeństwie. Na szczęście był to tylko wypadek, ale oczywistą sprawą dla wszystkich jest to, że wzmocnienie ochrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej Polski ma ogromne znaczenie dla budowy naszego bezpieczeństwa - mówił prezydent.