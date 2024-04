Ambasador Izraela reaguje po wizycie w MSZ. "Powtórzyłem przeprosiny"

Szejna skomentował spotkanie. "Zażądamy dostępu do wszystkich informacji"

- Warto zwrócić uwagę, że pan ambasador przeprosił za to zdarzenie bez precedensu - powiedział wiceminister. Oświadczył też, że Polska będzie domagać się transparentnego śledztwa, w którym będzie stroną. - Zażądamy dostępu do wszystkich informacji - zaznaczył.

Po spotkaniu około 10:40 Szejna oraz rzecznik MSZ Paweł Wroński wyszli do dziennikarzy przed siedzibę resortu. Wiceminister nie był pw stanie przekazać informacji z przebiegu rozmowy, z powodu skandującego tłumu, który skutecznie go zagłuszał.

Kontrowersyjna wypowiedź izraelskiego ambasadora. "Takie rzeczy się zdarzają"

Przypomnijmy, że siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen , w tym Polak , zginęło w Strefie Gazy. Organizacja podała, że zostali ostrzelani przez izraelską armię. Do wydarzenia doszło podczas dostarczania przez pracowników pomocy żywnościowej , która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru.

Tę sytuację skomentował izraelski ambasador w Polsce. - Atak, do którego doszło, był pomyłką. Na tę chwilę, z tego co wiemy, było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji, do której doszło nocą w strefie wojny. Takie rzeczy się zdarzają - oznajmi Jakow Liwne w wywiadzie dla Kanału Zero.