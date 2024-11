Od rana synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed "dynamiczną pogodą", a zwłaszcza przed silnym wiatrem w dużej części Polski, intensywnym deszczem na południowym zachodzie oraz przed oblodzeniem na południowym wschodzie. Najgorsze warunki mają panować wieczorem.

Pogoda we wtorek wypełniona alertami

Do godz. 9:00 obowiązywały alerty IMGW pierwszego stopnia dotyczące możliwego oblodzenia. Obejmowały one południową część województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackie, południową część lubelskiego oraz południowo-wschodnią część świętokrzyskiego. Na tamtejszych drogach i chodnikach miejscami wciąż może być ślisko.

Wtorek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami, przede wszystkim na południowym wschodzie.

Spadnie sporo deszczu, przede wszystkim na południu Dolnego Śląska. W powiecie kłodzkim obowiązuje alert IMGW pierwszego stopnia w związku z intensywnymi ulewami. Tam suma opadów może sięgnąć 35-45 mm.

Padać może również w wielu miejscach w zachodniej połowie kraju (do około 10 mm), na północy i północnym zachodzie (15 mm) oraz na południowym zachodzie (do 25 mm). Przelotne opady mogą też występować lokalnie w innych miejscach kraju. Opadów mogą uniknąć mieszkańcy terenów leżących na południowym wschodzie.

Śniegu nie zabraknie na nizinach

Oprócz deszczu trzeba się też spodziewać opadów śniegu w wielu miejscach, również poza terenami górskimi. Specjaliści z IMGW prognozują przyrost pokrywy śnieżnej na północy Polski od 2 do 5 cm. Mocniej będzie sypać na południowym zachodzie, a zwłaszcza na szczytach Sudetów, gdzie może przybyć od 8 do nawet 20 cm śniegu. Reklama

Na nizinach śnieg jednak nie poleży zbyt długo, ponieważ temperatury będą dodatnie i wyniosą od 2 st. C lokalnie na północy do 9 stopni Celsjusza w centrum i na południu.

IMGW ostrzega przed wichurami

We wtorek mocno we znaki może się nam dać silny wiatr. Podczas opadów śniegu może on miejscami powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 metrów, a w górach nawet poniżej tej wartości.

Z powodu zagrożenia mocnymi podmuchami wydano alerty IMGW pierwszego stopnia dla następujących województw:

lubuskiego

dolnośląskiego

powiatu wałeckiego w zachodniopomorskim

wschodniej części pomorskiego

większości warmińsko-mazurskiego (bez wschodnich powiatów)

wielkopolskiego

kujawsko-pomorskiego

zachodniej połowy mazowieckiego

łódzkiego

dolnośląskiego

opolskiego

śląskiego

południowej części małopolskiego

podkarpackiego

południowej części lubelskiego.

Na tych terenach powieje z prędkością do 65 km/h, a na terenach podgórskich do 85 km/h. Na szczytach Karpat porywy mogą osiągać prędkość do 110 km/h, jednak najmocniejszy wiatr spodziewany jest w najwyższych partiach Sudetów. Tam możliwe będą porywy wiatru dochodzące nawet do 160 km/h.

Najmocniej będzie wiać wieczorem, co znajduje odbicie w ważności powyższych ostrzeżeń. Obowiązują one przeważnie od godz. 17:00 na zachodzie i 19:00-20:00 na północy, w centrum i na południowym wschodzie. Pozostaną w mocy zwykle do godz. 4:00-6:00 w środę.

