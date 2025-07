Alert RCB dla całego kraju. "Wprowadzona zostaje kontrola"

"Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski)" - to treść alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa , który został uruchomiony na terenie całego kraju w niedzielę.

Za przejście granicy w miejscu niedozwolonym grożą co najmniej konsekwencje finansowe.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich podczas działań tych "patroli" dochodzi do legitymowania, przeszukiwania samochodów czy ograniczania wolności ludzi. Z kolei szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnił, że wszystkie przypadki znieważania funkcjonariuszy, utrudniania im czynności i podszywania się pod nich z ostatnich dni zostały udokumentowane i przekazane do prokuratury, która wszczęła postępowania.

Premier wyjaśnił, że czasowe przywrócenie kontroli jest konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów . Krytykował jednocześnie polityczne wykorzystywanie sytuacji na granicy.

Kontrole mają zostać wprowadzone na 30 dni - od 7 lipca do 5 sierpnia .

Na granicy polsko-niemieckiej od 1 stycznia do 29 czerwca zanotowano ponad 4,6 tys. nielegalnych wjazdów do Republiki Federalnej Niemiec. Najwięcej dokonali ich obywatele Ukrainy (ok. 40 proc.). Pozostałe osoby pochodziły m.in. z Afganistanu, Somalii, Syrii, Gruzji i Kolumbii.