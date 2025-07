Andrzej Duda na miesiąc przed końcem urzędowania w Pałacu Prezydenckim odwiedził funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy patrolują granicę z Białorusią . Od lipca 2021 roku nieustannie dochodzi tam do prób nielegalnego przedostania się do Polski.

- Chcę was zapewnić, że prawdziwego żołnierskiego i służbowego honoru funkcjonariusza RP nikt nie jest w stanie zszargać - jeżeli on realizuje swoje zadania dla Polski, co do których składał, czy to wojskową, czy to służbową przysięgę - zapewnił polski prezydent.