- Dziękuję za wsparcie i bohaterską obronę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale także za obronę granic UE i Strefy Schengen. Chcę przeprosić was jako Prezydent RP za wszystkie przykrości, jakich doznaliście ze strony różnych naszych rodaków. Nieraz nieodpowiedzialnych, a nieraz bezczelnych i chamskich - powiedział.

Do tych słów za pośrednictwem portalu X odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Przyznam, że nie spodziewałem się, że prezydent Andrzej Duda przeprosi za bojówki Bąkiewicza . Szacunek" - napisał.

Prezydent odniósł się w czwartek bezpośrednio do patroli obywatelskich organizowanych na granicy przez środowiska narodowe powiązane z Robertem Bąkiewiczem , które wcześniej mocno skrytykował premier i rząd. Patrole te pojawiły się na przejściach granicznych w związku z doniesieniami o przewożeniu przez Niemców migrantów do Polski.

- Polskie społeczeństwo sobie tego nie życzy i reakcje są także społeczne - w postaci grup obywatelskich, które strzegą granicy. Ja jestem zdumiony tymi gwałtownymi reakcjami premiera Tuska na to, że powstają takie grupy obywatelskie. Według mnie ci ludzie pomagają straży granicznej w realizacji jej zadania, chcą to robić z dobrej woli. Mówiąc szczerze, ja pierwszy powiedziałem, że dziękuję za taką postawę gotowości, bo to jest niezwykle cenne - mówił Andrzej Duda.