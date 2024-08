Wszystko wskazuje na to, że pogoda na koniec wakacji nie będzie ani trochę jesienna. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego upały nie będą opuszczać naszego kraju. W piątek, w wielu miejscach, termometry wskażą 30 lub więcej stopni Celsjusza w cieniu. Najcieplej zapowiada się na południu i wschodzie: do 32 st. C, najchłodniej z kolei nad morzem i na północnym zachodzie - od 21°C do 25°C.