Zbulwersowani księża napisali do parafian. Reaguje prymas Polski

Prymas Polski i metropolita gnieźnieński arcybiskup Wojciech Polak zwrócił się z apelem do księży ze Żnina, którzy wyrazili swoje oburzenie w odezwie do wiernych. Hierarcha poprosił, by duchowni zwrócili uwagę na "odpowiedni styl i formę komunikowania się z wiernymi". O duszpasterzach ze Żnina zrobiło się głośno po tym, jak wydali oświadczenie, w którym zbulwersowani pisali o "amoralnych" i "gorszących" zachowaniach parafian w trakcie Wielkiego Postu.