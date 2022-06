"Janusz Korwin-Mikke miał nie pobierać świadczenia emerytalnego przez 10 lat"- wynika z dokumentów, do których dotarł dziennik "Super Express". Jak dodaje gazeta, poseł Konfederacji jednocześnie nie płacił też składek, następnie odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.

Janusz Korwin-Mikke vs ZUS. Rozprawa o 80 tys. złotych

Dług wobec ZUS urósł do 68 tys., a wraz z karnymi odsetkami to 80 tys. złotych. - To bezczelność kompletna - ocenił działania ZUS Korwin-Mikke. Poseł Konfederacji zdecydował się podać ZUS do sądu.

- Po 10 latach ZUS się obudził i zamiast wypłacić mi emerytury, zażądał wypłat składek emerytalnych ode mnie za te 10 lat - dodał poseł. Pełnomocniczka Korwina-Mikkego domaga się wstrzymania egzekucji środków oraz ich zwrotu.

Oczekuje także ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji posła do Sejmu i Parlamentu Europejskiego.