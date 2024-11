Pani Irena* ma pokoje na wynajem nad morzem. Działa sezonowo, w okresie letnim. Co roku więc w tym właśnie czasie rejestruje i wyrejestrowuje w Poczcie Polskiej odbiorniki znajdujące się w apartamentach - radia i telewizory. W ten sposób od 2015 roku opłaca abonament RTV . I - co ważne - za każdym razem nadawany jej jest nowy numer abonenta .

33 tys. zł do zapłaty. "Ścięło mnie z nóg"

Nagle, w sierpniu tego roku, pani Irena dostała upomnienie do zapłaty ponad 33 tys. zł . - Ścięło mnie z nóg. Ja nie jestem oszustką, dlaczego mam płacić drugi raz za coś, co już opłaciłam? Było to dla mnie niezrozumiałe - komentuje w rozmowie z Interią.

- Ja nie mam takich pieniędzy, nie jestem majętną osobą. Nie mogłam tego zapłacić "dla świętego spokoju" - mówi pani Irena. To był moment, w którym zwróciła się o pomoc do prawniczki.

Opłacała abonament RTV, a jej dług w tym czasie rósł

Katarzyna Arasiewicz z Kancelarii Meritum , która reprezentuje panią Irenę i zajmuje się sprawami związanymi z abonamentem RTV , wyjaśnia Interii: - Poczta Polska , dokonując kontroli stwierdziła, że odbiorniki zarejestrowane w 2015 roku na jeden z nadanych mojej klientce numerów identyfikacyjnych nie zostały wyrejestrowane. Nawet gdyby była to prawda, było to dawno temu, a każdego kolejnego roku na nowo rejestrowała ona i wyrejestrowywała radia i telewizory.

Pięć lat, 23 odbiorniki = 33 tys. zł

Anulowali upomnienie. "Regularne opłaty"

"W związku z powyższym indywidualny numer identyfikacyjny (z 2015 roku - przyp. red.) [...] został wyrejestrowany 30 czerwca 2016 roku, to jest z datą nowej rejestracji. Na tym numerze pozostała zaległość za okres od sierpnia 2015 do czerwca 2016, która uległa przedawnieniu".

Indywidualne podejście

Podsumowuje: - Skoro taka sytuacja ma miejsce, to może faktycznie Poczta Polska zacznie podchodzić do ludzi indywidualnie i dokładnie analizować ich sprawy. Jak się okazuje, nie zawsze wysyłając upomnienia do zapłaty Poczta ma racje. Dobrze, że umie się przyznać do błędu.