31. Finał WOŚP. Jerzy Owsiak podał ile udało się zebrać

- Zakończyliśmy nasz finał deklarowaną kwotą 154 606 764 złote, a kwota zaksięgowana na koncie to 22 625 503 złote. Będzie ogromne teraz liczenie i do momentu, kiedy ta kwota deklarowana będzie zgodna z kwotą w banku, będziemy podawali codziennie stan konta - zaznaczył Jerzy Owsiak, podsumowując 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Jeżeli mielibyśmy zebrać tylko tę kwotę deklarowaną, to już możemy powiedzieć, że finał przeszedł wspaniale, cudowanie - dodał lider WOŚP.

Owsiak chwalił wolontariuszy za zorganizowane akcje i koordynację całości. - Robili to genialnie - wskazał. - To był także bardzo spokojny dzień. Nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń, które wpłynęłyby na to w jaki sposób ludzie się bawili, w jaki sposób przebiegała zbiórka. Nauczyliśmy ludzi tej ogromnej odpowiedzialności, a więc i szefów sztabów, tych którzy zbierają, którzy chodzili z puszkami (...) - mówił Jerzy Owsiak.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Tegoroczny finał WOŚP przebiegał pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

Uczestniczyło w nim ponad 120 tys. wolontariuszy w kraju i zagranicą, którzy zbierali pieniądze do puszek. Przygotowano 225 tys. puszek oraz 35,7 mln serduszek w wersji polskiej i ponad 1,55 mln w wersji angielskiej. Uruchomiono ponad 1,6 tys. orkiestrowych sztabów, które koordynowały tysiące imprez i wydarzeń związanych z finałem w Polsce i w różnych częściach świata. Pieniądze zbierano są m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej.

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.