Po godz. 20:20 licznik zebranych wpłat na stronie WOŚP pokazywał 87 425 981 zł.



- Bardzo dziękuję tym, którzy dziś zbierali, organizowali bardzo bezpiecznie to, co nazywa się Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, tym, którzy organizowali sztaby - zrobiliście to zawodowo, perfekcyjnie, fantastycznie. Zrobiliśmy to w sposób odpowiedzialny - mówił Jerzy Owsiak przed "Światełkiem do Nieba". W końcowym odliczaniu towarzyszył mu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Finał WOŚP zwieńczył pokaz sztucznych ogni na Placu Defilad w Warszawie.



Zdjęcie "Światełko do Nieba" w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

WOŚP za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, jakie sprzęty medyczne w najbliższych dniach trafią do szpitali. To m.in. 13 kardiomonitorów, 30 defibrylatorów AED, dwa respiratory, a także aparaty EKG, KTG oraz HFNC. Łączna wartość 325 urządzeń medycznych to 1,5 mln złotych.





30. Finał WOŚP. "Przejrzyj na oczy"

Hasłem tegorocznej zbiórki jest "Przejrzyj na oczy". Na stronie WOŚP podkreślono, że "wzrok to najważniejszy zmysł człowieka". "Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje" - wskazano.

Za pieniądze zebrane podczas 30. Finału kupione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku w akcję zaangażowane są 1633 sztaby, w tym 90 sztabów zagranicznych m.in. w Tokio, Sydney, Ankarze, a nawet na Kole Podbiegunowym. Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.