168 tys. zł dla Lecha Wałęsy. Były prezydent będzie promował Pomorze w USA

Były prezydent Lech Wałęsa otrzyma 168 tys. zł za wygłoszenie przemówienia na stoisku Agencji Rozwoju Pomorza, uczestnictwo w spotkaniach z amerykańskimi firmami z branży morskiej oraz w wydarzeniach Offshore Technology Conference - podaje press.pl.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-5 maja w Houston w Stanach Zjednoczonych.

20 tys. zł za spotkanie z Lechem Wałęsą

Rok temu informowaliśmy, że Lech Wałęsa szuka pracy. Były prezydent opublikował wówczas ogłoszenie na portalu wspierającym kariery osób 50+. "Chcę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem" - pisał.

Reklama

Z ogłoszenia wynikało, że za godzinne/dwugodzinne spotkanie z byłym przywódcą "Solidarności" trzeba zapłacić minimum 20 tys. złotych. Wałęsa zaznaczył jednak, że "cena jest do ustalenia".

Wałęsa: Jestem bankrutem

W grudniu 2020 roku Lech Wałęsa przyznał w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim , że jego sytuacja materialna jest trudna.

- W tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentu, bo jestem bankrutem - mówił przed świętami. - Jeździłem i dorabiałem, to mi starczało, a teraz to się skończyło. Nie ma środków. Był czas, że miałem, to je rozdawałem. Rozdałem i stanąłem z pustą kieszenią - podsumował.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czy przebaczył Pan Jaruzelskiemu?" — Wałęsa dla DW Deutsche Welle