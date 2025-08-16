Jak co roku, planowane zmiany w wysokości płacy minimalnej budzą sporo kontrowersji. Sprawdzamy, kiedy można spodziewać się ostatecznego zatwierdzenia nowych stawek najniższej krajowej.

Ile będzie wynosić minimalne wynagrodzenie w 2026? Takie stawki proponuje rząd

Nowe rozporządzenie zapowiada sporą podwyżkę płacy minimalnej. Od stycznia stawka ma wzrosnąć o 140 zł - z obecnych 4666 zł brutto zostanie podwyższona do 4806 zł brutto. Można oszacować, że przy standardowym etacie bez wykorzystania dodatkowych ulg, stawka na rękę będzie wynosić 3 605,85 zł netto. Taką kwotę otrzymają pracownicy zarabiających minimalną stawkę po odliczeniu wszystkich składek ZUS i podatku PIT.

Podwyższona zostanie również stawka godzinowa - będzie wynosić 31,40 zł. Porównując ją z obecną stawką, możemy zobaczyć, że planowana podwyżka ma wynosić 90 gr.

Propozycja rządu bez zielonego światła od związków

W sprawie ustalenia płacy minimalnej na nowy rok nie doszło do porozumienia w ramach Dialogu Społecznego. Związki zawodowe - NSZZ "Solidarność", OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ) przedstawiły wspólne stanowisko, zgodnie z którym najniższe wynagrodzenie ma wynosić co najmniej 5 015 zł brutto.

To o 349 zł więcej niż obecna stawka, co oznacza wzrost o 7,48 proc. Argumentem związkowców były realia życia pracowników.

Sprzeciwili się temu pracodawcy, dokładnie organizacje takie jak Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Podniesienie najniższej krajowej do sugerowanego poziomu mogłoby wywołać presję płacową, na którą wiele firm nie jest przygotowanych.

Przedsiębiorcy ostrzegają również przed skutkami takiej decyzji - może być to wzrost kosztów działalności, redukcja etatów, a nawet zagrożenie rentowności części firm. Ich zdaniem bezpieczny poziom podwyżki to maksymalnie 50 zł brutto. Co więcej, nawet obecna propozycja rządu ich zdaniem dla wielu może być zbyt trudna do udźwignięcia.

Nowy projekt dotyczący stawki minimalnej. Kiedy ma wejść w życie?

Nowa stawka płacy minimalnej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, zgodnie z corocznym trybem wprowadzania zmian, który przewidziany jest w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z przepisami, po przekazaniu propozycji przez rząd, Rada Dialogu Społecznego miała 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowisko. Jako że nie osiągnięto porozumienia, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ostateczną decyzję podejmuje rząd. To właśnie dlatego wydano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jego ostateczne zatwierdzenie przewidywane jest na trzeci kwartał 2025 roku.

