11 listopada to ważne święto dla wielu Polaków. Tego dnia odbywają się uroczyste obchody z okazji odzyskania niepodległości w 1918 roku. W dodatku ta data zaznaczona jest w kalendarzu jako święto państwowe. Co to w praktyce oznacza i czy jest to dzień wolny od pracy?

11 listopada - co to za święto?

11 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Niepodległości. Święto zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 roku, następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945. Ponownie przywrócono je w 1989 r.

Dzień ten został wybrany, między innymi dlatego, że 11 listopada 1918 roku doszło do zawarcia układu rozejmowego w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim. Było to przypieczętowanie przywrócenia Polsce wolności po 123 latach niewoli i równocześnie zakończenie I wojny światowej.

Święto Niepodległości aktualnie jest hucznie obchodzone w całej Polsce. Tego dnia w wielu miastach odbywają się marsze, koncerty, biegi i inne obchody, które mają upamiętniać wydarzenia z 1918 roku.

Czy 11 listopada jest wolny od pracy?

Dla Polaków Dzień Niepodległości ma duże znaczenie i ze względu na rangę tego święta, większość pracowników ma w tym dniu wolne.

W tym roku 11 listopada wypada w piątek i jest dniem wolnym od pracy. W praktyce oznacza to, że między innymi zamknięte będą wtedy galerie handlowe, urzędy czy supermarkety.

Kto musi iść do pracy w Święto Niepodległości?

Pomimo tego, że Dzień Niepodległości to bardzo ważne święto w kalendarzu każdego Polaka, to 11 listopada nie wszyscy mają wolne od pracy. Są zawody, które muszą tego dnia stawić się w swoim miejscu pracy. Według artykułu 151. Kodeksu pracy, 11 listopada mogą pracować:

Osoby zatrudnione w transporcie i komunikacji

Pracownicy gastronomii i hotelarstwa

Osoby pracujące w straży pożarnej, policji, służbach ratunkowych

Osoby pracujące przy niezbędnych remontach

Pracownicy zatrudnieni przy ochronie mienia

Osoby pracujące w zakładach służby zdrowia, jednostkach gospodarki komunalnej i innych zakładach świadczących usługi dla ludności

Dodatkowo 11 listopada do pracy mogą zostać również wezwane osoby zatrudnione w systemie, który zakłada wykonywanie obowiązków w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne.

Święto Niepodległości. Czy jest wolne od szkoły?

Oprócz tego, że 11 listopada jest wolny od pracy, to również jest to dzień, w którym wolne mają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także studenci.

W dodatku Dzień Niepodległości w 2022 roku wypada w piątek, dzięki czemu dla wielu osób będzie to początek listopadowego, długiego weekendu.

