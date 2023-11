Kara dla ministra czy osoby fizycznej?

Jak wskazał adwokat Paweł Litwiński w rozmowie z gazetą, gdy kara zostanie nałożona na Adama Niedzielskiego jako ministra, wówczas zostanie ona pokryta z budżetu państwa. Drugą opcją jest ukaranie Adam Niedzielskiego jako osoby fizycznej - jej wysokość to byłoby nawet 20 mln euro.

Kłopoty ministra zaczęły się od wpisu

"Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu wczoraj w Fakty TVN: 'żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty'. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to fakty. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - napisał minister Niedzielski.

Po wpisie ministra zdrowia zawrzało. Szefowi resortu zdrowia zarzucono, że upublicznił dane wrażliwe pacjenta. W tym przypadku był to lekarz, który wystawił na samego siebie receptę. "Środowisko lekarskie ostatecznie utraciło zaufanie do pana ministra Adama Niedzielskiego i uznaje dalszą współpracę za niemożliwą" - ogłosiła Naczelna Izba Lekarska. Ostatecznie złożył on rezygnację ze stanowiska, a jego miejsce zajęła posłanka PiS Katarzyna Sójka.