Urodzona w 1954 roku Ryo Tatsuki zadebiutowała jako mangaka opowiadaniem "Go Hiromi no monogatari" (pol. dosł. "historia Hiromi Go", Shueisha, nieprzetłumaczone), opublikowanym w magazynie "Monthly Princess" z lipca 1975 roku. Część jej inspiracji pochodziła ze snów, które zapisywała od 1978 roku, by następnie, w 1985 roku, przekształcić całość w pamiętnik.