Linie Hong Kong Airlines ogłosiły zmiany w rozkładzie letnich lotów do wybranych miast w Japonii. Połączenie Hongkong-Kumamoto odwołano od 1 lipca, zaś loty z Hongkongu do Kagoshimy odwołano od 2 lipca. Dodatkowo od 1 sierpnia nie będą realizowane loty z Hongkongu do Nagoi. Wcześniej ogłoszono wstrzymanie lotów do Sendai od 1 czerwca.