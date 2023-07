Suma wszystkich strachów

Sojusz ołtarza z tronem kwitnie. Wprawdzie dyrektor Radia Maryja nie jest papieżem Innocentym VIII, który w XV wieku pozwolił na ściganie czarownic, a szefowi partii władzy daleko do brutalnego inkwizytora z kart historii, ale polityczny mechanizm wzniecania lęku i zarządzania nim jest podobny. Funkcję współczesnych czarownic - czego w niedzielę dowiedzieliśmy się od toruńskiego księdza podczas wyborczego wiecu PiS na Jasnej Górze - pełni dziś nade wszystko Europa, która chce zdeprawować Polskę, oraz Niemcy, którzy chcą Polaków załatwić przy pomocy euro. Tych "czarownic" w arsenale trwóg Jarosława Kaczyńskiego jest więcej, ale coraz częściej ma on trudności, by skutecznie ich używać.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński na pielgrzymce Rodzin Radia Maryja w Częstochowie / Waldemar Deska / PAP