Zbierali dla chorych dzieci. Pół miliona osób wpłaciło ogromną kwotę

Jarosław Ś. został zatrzymany we wtorek 24 października, podczas wspólnej akcji funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu . Ś. był prezesem fundacji charytatywnej i kilku spółek. Zdaniem śledczych regularnie defraudował środki finansowe zbierane na pomoc chorym dzieciom.

Został przewieziony do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Decyzją sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.