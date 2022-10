Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu poinformował w środę na Facebooku o wynikach wyborów na patrona placówki. W głosowaniu mogli brać udział zarówno uczniowie oraz nauczyciele, jak i pracownicy jednostki.

Wałbrzych. Księżna Daisy wygrała z Janem Pawłem II

Wśród kandydatów na patrona szkoły znaleźli się św. Jan Paweł II, św. Faustyna Kowalska i Księżna Daisy Hochberg von Pless. Decyzją głosujących, w konkursie zwyciężyła ta trzecia.

"26 października odbyły się wybory na patrona szkoły. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły oddawali głosy na swoich kandydatów. Komisja po przeliczeniu głosów stwierdziła, że spośród kandydatów na Patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu większością głosów wybrano Księżną Daisy" - czytamy na oficjalnym profilu szkoły.

"Wygrał rozsądek. Oryginalny i dobry patron"

Decyzja szkolnej społeczności spotkała się z pozytywnym odbiorem internautów. Pod postem zamieszczonym na szkolnym profilu na Facebooku roi się od gratulacji.

"Bardzo fajnie, że wybrano lokalną postać. Wielkie brawa dla młodych ludzi" - pisze pani Grażyna. "Wygrał rozsądek. Oryginalny i dobry patron" - ocenia z kolei pani Aneta.

"Gratuluję Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom! Wasz wybór przywraca wiarę w to, że edukacja w Polsce jeszcze funkcjonuje, że jest nadzieja na wychowanie mądrych, otwartych na życie i świat Polaków. Obyście wytrwali na drodze samodzielnych wyborów, odrzucania doktrynerstwa i kształtowania otwartych umysłów. Brawo...!!! - skomentował pan Robert.

Internauci zwracają też uwagę na fakt, iż nowa patronka szkoły była silnie związana z miastem.

"Fajnie, doskonały przykład lokalnego patriotyzmu, w końcu księżna miała więcej wspólnego z miastem niż inni kandydaci!" - napisał pan Przemek.

Wałbrzych. Księżna Daisy a nie Jan Paweł II. Głosy krytyki

Wybór uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły nie wszystkim przypadł do gustu. Głosy krytyki napływają głównie ze środowisk prawicowych, w tym m.in. z portalu wPolityce.pl.

"Dzieci za podszeptem wychowawców, rodziców i władz Wałbrzycha zdecydowały jednak, że nie warto za patrona obierać Jana Pawła II czy siostry Faustyny Kowalskiej. Generalnie polscy święci to - jak się okazuje - zużyty i nieatrakcyjny punkt odniesienia, nie wart brania na sztandary i za wzór do naśladowania. Wybór dokonany przez dzieci ich rodziców i wychowawców jest żenującym niestety dowodem na to jak zmienia się tożsamość Polaków, szczególnie w zachodnich regionach Polski" - czytamy w serwisie wPolityce.pl.

To, że Wałbrzych "kompletnie ignoruje polskie odniesienia historyczne" podkreślił także dr Piotr Sosiński, sekretarz wałbrzyskich struktur PiS.

- Daisy Hochberg von Pless to barwna postać przedwojennej historii Wałbrzycha. Angielska arystokratka mieszkająca na Zamku Książ. Wybór tej osoby na patrona szkoły to potwierdzenie trendu poszukiwania tożsamości w niemieckiej historii miasta. Moim zdaniem to początek świeckiego kultu wpisany promocję Książa - mówi polityk, cytowany przez portal wPolityce.pl.

Daisy Hochberg von Pless

Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless znana również jako Daisy Hochberg von Pless to angielska arystokratka, która rezydowała na zamku Książ w Wałbrzychu. Była filantropką, pacyfistką oraz autorką poczytnych pamiętników.

Urodziła się 28 czerwca 1873 roku w Ruthin w Wielkiej Brytanii, zmarła 29 czerwca 1943 roku w Wałbrzychu.

W przyszłym roku przypada 130 rocznica urodzin oraz 80 rocznica śmierci Księżnej Daisy. Z tego powodu Rada Miasta Wałbrzycha ogłosiła 2023 rok rokiem Daisy Hochberg von Pless.