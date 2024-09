Na Dolnym Śląsku potwierdził się czarny scenariusz. Tama w Międzygórzu nie wytrzymała naporu wody powodziowej i około godz. 23 w sobotę przelała. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał, że mieszkańcy niżej położonych miejscowości są ewakuowani. "Prosimy nie zbliżać się do obu obiektów i stosować się do poleceń służb ratowniczych i pracowników ze sztabów zarządzania kryzysowego" - dodano.