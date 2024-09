Rośnie poziom wody. Wskazali termin "fali kulminacyjnej" we Wrocławiu

"Fala kulminacyjna spodziewana jest we Wrocławiu 17 września i będzie się utrzymywać na pewno kilka dni" - informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jednocześnie meteorolodzy z IMGW informują, że już teraz poziom wody w Odrze, na stacji hydrologicznej Olza, to 673 cm, podczas gdy stan alarmowy wynosi 610 cm.