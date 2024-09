Prezydent z wizytą w Głuchołazach. Wyjaśnił, dlaczego teraz

Prezydent wyjaśniał, dlaczego nie udał się na tereny powodziowe wcześniej . - Sprawa jest bardzo prosta. Od samego początku był tutaj premier i ministrowie. To w gestii premiera i ministrów są wszystkie służby - tłumaczył.

Podkreślił, że prezydent konstytucyjnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ale robi to poprzez ministra obrony narodowej. - Takie są rozwiązania na czas pokoju - stwierdził.

Powódź 2024. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Głuchołazach

Polityk podkreślił, że podobnie od samego początku na miejscu był premier, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator ds. bezpieczeństwa Jacek Siewiera . - Po prostu nie było to potrzebne . Lepiej było, żeby mój przedstawiciel był tutaj obecny - wskazał.

- Wiecie państwo co by było, gdym ja tutaj przyjechał kiedy woda przetaczałaby się przez miasto? Natychmiast byliby ludzie, którzy słusznie powiedzieliby, że policja, straż pożarna, zamiast zajmować się ratowaniem mienia i nas zajmuje się pilnowanie bezpieczeństwa prezydenta - podkreślił.

Powódź 2024. Prezydent zrealizuje nominację Marcina Kierwińskiego

Andrzej Duda zaapelował do wszystkich ludzi, którzy mogą udostępnić, wypożyczyć osuszacze, szczególnie te przemysłowe. - Prawdopodobnie śnieg spadnie w ciągu kilku tygodni. Trzeba jak najszybciej to osuszyć. To jest ogromna liczba zadań, które muszą być wykonane - wskazał.