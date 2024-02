Perełka lat 60. walczy z problemami. Mieszkańców czeka wyprowadzka

Dom Trzonowo-Linowy, nazywany też "Trzonolinowcem" to modernistyczny budynek zaprojektowany przez Andrzeja Skorupę i Jacka Burzyńskiego. Mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, prace budowlane ukończono po sześciu latach, w 1967 roku. Jest to jeden z niewielu tego typu budynków w Europie - w przeciwieństwie do tradycyjnych budynków, które budowane są od dołu, "Trzonoliniowiec" budowany był od najwyższego piętra, podstawą jego konstrukcji jest żelbetonowy trzon.

Charakterystyczny wieżowiec składa się z 12 pięter i mieści 44 mieszkania, z czego 11 należy do miasta. Obecnie w budynku mieszka około 80 osób, które wkrótce będą musiały opuścić swój dom. Jak informuje "Rzeczpospolita", wyniki ekspertyzy przeprowadzonej przez pracowników Politechniki Wrocławskiej potwierdziły wcześniejsze opinie o konieczności remontu.

"Trzonoliniowiec" do remontu. Miasto chce uratować budynek

"Będzie to wymagało ingerencji w strukturę budynku, za którą pójdzie potrzeba wykwaterowania lokatorów. Mamy tu korozję lin. Elementy konstrukcyjne są przeciążone. Budynek należy wzmocnić. Jest to jednak obiekt jak najbardziej możliwy do uratowania" - zaznaczył w cytowanym przez gazetę komunikacie prof. Krzysztof Schabowicz z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Na razie nie oszacowano kosztów remontu. Mieszkańcy powinni opuścić charakterystyczny budynek do połowy 2024 roku, w tej sprawie w czwartek spotkał się z nimi prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

- Trzonolinowiec jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków powojennego Wrocławia. Niedawno konserwator wojewódzki ogłosił wpisanie go do rejestru zabytków, mimo że obiekt powstał dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych - przekazał prezydent miasta. - Jego rola w pejzażu Wrocławia jest niepodważalna, ale nie możemy pozostać też obojętni na żyjących w nim ludzi. Zrobimy, co w naszej mocy, aby zaopiekować się wszystkimi lokatorami - zapewnił Sutryk.

Ostateczne decyzje w sprawie możliwości użytkowania budynku podejmie organ nadzoru budowlanego. Jak przekazał Przemysław Samocki, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla Wrocławia w rozmowie z serwisem Wrocław.pl, opinia zostanie wydana w ciągu najbliższych trzech tygodni.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!