Trwają poszukiwania 35-letniej Izabeli Parzyszek. W piątek, 9 sierpnia kobieta podróżowała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia, gdzie miała odebrać swojego ojca ze szpitala. Na trasie zepsuł jej się samochód, o czym poinformowała bliskich. O godz. 19:26 zadzwoniła do swojego taty i poprosiła go o wezwanie lawety. Gdy pomoc dotarła na wskazane przez kobietę miejsce na 78. kilometrze autostrady (w miejscowości Kwiatów), znaleziono zamknięty samochód, a w środku telefon zaginionej. Tu trop się urywa.

