Izabela Parzyszek mogła zostać porwana. Zapadła decyzja w prokuraturze

Sprawą zaginięcia Izabeli Parzyszek zajęła się w poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu , do której dotarły odpowiednie akta. Śledczy przeprowadzili ich pierwszą analizę i mimo tego, że nadal nie wiedzą, co dokładnie spotkało 35-latkę, zapadła pierwsza decyzja .

- Aczkolwiek jest to wstępna wersja , ponieważ na tę chwilę w oparciu o materiał przedłożony przez funkcjonariuszy policji nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co się z tą osobą stało. Nie możemy takiej wersji wykluczyć, ale to wszystko będzie wymagało sprawdzenia - uzupełniła.

Izabela Parzyszek zaginiona. Porzuciła samochód na autostradzie A4

Izabela Parzyszek zaginęła w piątek 9 sierpnia, gdy jechała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia, gdzie miała odebrać swojego ojca ze szpitala. Kobieta zadzwoniła z drogi do ojca i miała go poinformować go, że zepsuło jej się auto.