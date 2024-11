Kuriozalna sytuacja w autobusie. Kierowca "ukarał" pasażerów

Do niecodziennej sytuacji doszło w środę w jednym z wrocławskich autobusów miejskich. Podczas jazdy linią 114 w kierunku centrum miasta, jeden z pasażerów przez przypadek nacisnął przycisk "stop", informując tym samym kierowcę, że chce wysiąść na przystanku na żądanie.

Wrocław. Kierowca MPK obraził się na pasażerów. Wszystko przez naciśnięcie guzika "stop"

Jedna z uczestniczek zdarzenia opisała "Faktowi" całą sytuację. Kierowca "opuścił swoje miejsce pracy i wyszedł do pasażerów, pokazując na drzwi i wymuszając na osobie naciskającej przycisk opuszczenie pojazdu " - relacjonowała kobieta.

Wrocław. Kierowca autobusu został zwolniony. MPK: Czarno-biała sytuacja

Rzecznik prasowy MPK Wrocław Daniel Misiek przekazał nam, że informacja o zdarzeniu dotarła do nich jeszcze tego samego dnia. Niedługo później zajęto się weryfikacją doniesień o incydencie i zachowaniu kierowcy linii 114.

W rozmowie z Interią rzecznik prasowy zaznaczył, że MPK Wrocław ma "wpisane w instrukcje dla kierowców i motorniczych pewne standardy, które jasno określają, które zachowania są dopuszczalne, a które nie". - Ta sytuacja była czarno-biała, nie można było postąpić inaczej - dodał, odnosząc się do decyzji podwykonawcy o zwolnieniu kierowcy.

Jak usłyszeliśmy, mężczyzna, który stracił już pracę, był zatrudniony w firmie Mobilis od 2023 roku i do tej pory nie wpłynęły na niego żadne skargi. Nigdy wcześniej nie doszło też do podobnej sytuacji we wrocławskim MPK. - Jeżeli chodzi o nasze zainteresowanie (współpracy z kierowcą - red.) w wymiarze zawodowym, ono nie będzie w ogóle kontynuowane - dodał Daniel Misiek.