Boże Narodzenie 2023. Czy można zwrócić nietrafiony prezent?

Boże Narodzenie to czas wspólnego spędzania czasu z bliskimi. Nieodzowną tradycją stało się również wręczanie prezentów. Niestety, nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy podarunek okazuje się całkowicie nietrafiony. Może to być między innymi ubranie w złym rozmiarze lub książka, którą już ktoś kiedyś przeczytał.

Wiele osób, które nie trafiły z wyborem prezentu, zastanawia się, czy można go zwrócić. Okazuje się, że sprawę można rozpatrywać w dwóch wariantach.

Jeżeli prezent został zakupiony drogą online, to wówczas ma się 14 dni na jego zwrot od momentu faktycznego odbioru towaru. Wynika to z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta dostępnej na stronie UOKiK. Czasami zdarza się, że sprzedawca nie poinformuje klienta o tej możliwości. Wówczas, zgodnie z ustawą, okres możliwości zwrotu produktu przedłuża się do roku. W przypadku, gdy poinformowanie klienta o prawie do zwrotu nastąpi z opóźnieniem, to wówczas od tego momentu ponownie ma się 14 dni na zwrot. Trzeba pamiętać, że zwracany produkt nie powinien mieć śladów użytkowania.

Natomiast, jeśli zakup prezentu nastąpił w sklepie stacjonarnym, to wtedy sprawa wygląda nieco inaczej. Zgodnie z przepisami, sprzedawca wówczas nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu. To, czy uda się oddać zakupiony towar, zależy wyłącznie od polityki firmy. Oczywiście, jeśli produkt ma jakąś wadę, to można go oddać z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Kiedy nie można zwrócić produktu zakupionego przez internet?

Warto pamiętać, że w pewnych przypadkach nie można zwrócić zamówionego przez internet towaru. Zgodnie z wcześniej wspomnianą ustawą, są to między innymi produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia. Zwrócić nie można również przedmiotów wykonanych zgodnie ze specyfikacją konsumenta. Mowa tu np. o wyrobach ze specjalnie wykonanym grawerunkiem. Co więcej, oddać nie można rzeczy, które zostały otwarte, a wcześniej zapakowano je do zapieczętowanego opakowania (np. oprogramowanie komputerowe).

Co istotne, konsumenci nie mogą również odstąpić od zawartych przez internet umów na świadczenie usług z konkretnym terminem. Chodzi tutaj między innymi o zakwaterowanie, najem samochodów, czy zakup biletów na wydarzenia sportowe lub kulturalne. To, czy sprzedawca przyjmie tego rodzaju zwrot zależy wyłącznie od jego dobrej woli.