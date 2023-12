Warto wykorzystywać urlop na bieżąco. W niektórych sytuacjach nie jest to jednak możliwe. Z tego powodu sprawdzamy, do kiedy można wykorzystać skumulowane dni wolne od pracy.

Do kiedy można odebrać zaległy urlop?

Kiedy dochodzi do sytuacji, w której pracownikowi nie udało się wykorzystać wszystkich dni urlopowych, przechodzą one na kolejny rok kalendarzowy. Należy jednak pamiętać, że mogą ulec przedawnieniu 30 września roku następnego. Jest to ostatni termin, w którym możemy rozpocząć zaległy urlop. Co się stanie, kiedy przegapimy tę datę?