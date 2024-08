Zaginięcie Izabeli. Należała do Świadków Jehowy

9 sierpnia na autostradzie A4 doszło do tajemniczego zaginięcia 35-letniej Izabeli . Przed zniknięciem kobieta zjechała na pas awaryjny z powodu awarii samochodu.

Kobieta odnalazła się 20 sierpnia, gdy zapukała do drzwi znajomych w Bolesławcu .

Kim są Świadkowie Jehowy i w co wierzą? Wyjaśniamy

Świadkowie Jehowy to związek wyznaniowy, którego początków można upatrywać w działalności amerykańskiego reformatora religijnego - Charlesa Taze’a Russella . W drugiej połowie XIX wieku wraz z kilkoma innymi osobami założył grupę zajmującą się studiowaniem Biblii.

Praktyki religijne Świadków Jehowy

Jak wynika ze strony zgromadzenia Świadków Jehowy, do praktyk religijnych Świadków Jehowy należą przede wszystkim: modlitwa do Boga oraz czytanie i studiowanie Biblii.

Co ciekawe, Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża. Zasada ta dotyczy również innych wizerunków związanych z osobą boską.

Hierarchia Świadków Jehowy. Przoduje im "Ciało Kierownicze"

Izabela odnaleziona. Co Świadkowie Jehowy sądzą o rozwodzie?

Zaginiona 35-letnia Izabela była w separacji z mężem - ujawniły media. Co Świadkowie Jehowy sądzą o separacji i rozwodach?

Świadkowie Jehowy uważają, że małżeństwo zostało ustanowione przez Boga jako trwały związek mężczyzny i kobiety, a jedyną podstawą biblijną do rozwodu są pozamałżeńskie kontakty intymne. Dlatego zgromadzenie, które nie dopuszcza rozwodów, pomaga wzmacniać więzi małżeńskie "nawet jeśli wydają się nie do odbudowania".

Jednocześnie starsi zboru nie mówią małżonkom, co mają zrobić w takiej sytuacji. " Jeżeli jednak ktoś decyduje się na rozwód bez podstaw biblijnych, to zgodnie z Biblią nie ma prawa do ponownego zawarcia małżeństwa" - mówi strona internetowa Świadków Jehowy.