Wyjątkowa msza. To wypełnienie nakazu obowiązującego 25 grudnia

Pasterka to uroczysta msza święta, która odprawiana jest w nocy z 24 na 25 grudnia, zwykle o północy. Jej nazwa nawiązuje do pasterzy, którzy według Ewangelii jako pierwsi zostali poinformowani przez aniołów o narodzinach Jezusa Chrystusa. Symbolicznie to właśnie pasterze - ludzie prości i skromni, jako pierwsi oddali hołd Nowonarodzonemu Dzieciątku.

Liturgia pasterki stanowi centralny punkt obchodów Bożego Narodzenia. To chwila głębokiej refleksji i radości z narodzin Zbawiciela, która łączy wiernych we wspólnym przeżywaniu tajemnicy Wcielenia.

Wigilia i Boże Narodzenie 2024. Czy pasterka jest obowiązkowa?

Z punktu widzenia Kościoła katolickiego, udział w pasterce nie jest obowiązkowy. Jednak dla wielu osób to nieodłączny element świątecznych obchodów. Wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej w dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia), natomiast pasterka jest formą wypełnienia tego obowiązku, ponieważ jest ona już mszą przypisaną do tego święta.

Jednak należy podkreślić, że nie jest to ta sama msza, co w przypadku innych odprawianych 25 grudnia. Podczas pasterki wierni usłyszą inny fragment Ewangelii niż podczas mszy bożonarodzeniowej odprawianej 25 grudnia w ciągu dnia.

Dla niektórych udział w pasterce to kwestia tradycji rodzinnej lub osobistego przywiązania, a dla innych - głęboko duchowe przeżycie. Warto jednak pamiętać, że pasterka to nie tylko rytuał, ale przede wszystkim czas refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia.

Jak wygląda pasterka?

Liturgia pasterki różni się w zależności od lokalnych tradycji, ale zawsze jest pełna symboliki i wyjątkowego klimatu. Odbywa się - tak, jak wspomniano, najczęściej o północy, choć w niektórych parafiach może to być wcześniejsza godzina, np. 22. Świętowanie wcześnie zaczyna Watykan, bowiem pasterka z papieżem najczęściej ma miejsce o godzinie 19:30. Ważne, by ta msza święta odbywała się, gdy panuje mrok, który symbolizuje noc narodzin Chrystusa, który przyszedł, by na świecie znów zapanowała światłość.

Kościoły na pasterkę są zazwyczaj pięknie udekorowane, a najważniejszym punktem staje się wówczas szopka bożonarodzeniowa. Ma ona wprost przypominać wiernym wydarzenia z Betlejem. Choć największe zainteresowanie budzi wśród dzieci, modlitwa przy niej sprawia, że człowiek jeszcze mocniej rozumie, czym tak naprawdę było Boże Narodzenie. Śpiewane kolędy, zapalone świece i dźwięk organów dodają liturgii wyjątkowego charakteru.

Podczas pasterki pierwszy raz w nowym roku liturgicznym wierni usłyszą kolędy. Ta msza święta najczęściej rozpoczyna się radosnym śpiewem "Wśród nocnej ciszy", czyli jednej z najpopularniejszych polskich kolęd.

Skąd się wziął zwyczaj pasterki?

Historia pasterki sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pierwsze msze pasterskie odprawiano w Betlejem, w Grocie Narodzenia, gdzie według przekazów historycznych miała miejsce szopka, w której narodził się Chrystus. Tradycja wyszła poza Palestynę i została ugruntowana w IV wieku, gdy papież Grzegorz Wielki wprowadził mszę o północy, aby uczcić narodziny Jezusa. .

Z czasem tradycja odprawiania pasterki rozprzestrzeniła się na cały świat. W Polsce pasterka ma szczególne znaczenie. Już w czasach średniowiecza była jednym z najważniejszych momentów Bożego Narodzenia, a jej celebrowanie wiązało się z różnymi lokalnymi zwyczajami, takimi jak kolędowanie czy organizowanie jasełek.

