Wakacje 2023. Jak sprawdzić, czy w pociągu są miejsca na rowery?

O tym, czy w pociągu można przewozić rowery, dowiemy się z plakatowych rozkładów jazdy PKP. Są dostępne na każdej stacji i przystanku, a można je też pobrać z Portalu Pasażera. Odpowiednie oznaczenie znajduje się pod kategorią pociągu, jego numerem oraz nazwą, jeśli taką posiada.

Zwykły symbol roweru oznacza, że w składzie jest wagon przystosowany do przewozu rowerów. Rower w kółku mówi nam, że w pociągu istnieje możliwość przewozu rowerów w nieprzystosowanym do tego wagonie - chociażby w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu.

Reklama

Gdy symbolu roweru nie ma wcale, dwukołowców nie przewieziemy tym pociągiem. Nie ma też możliwości ich postawienia w wagonach sypialnych oraz gastronomicznych.

Zobacz więcej: Zbliża się sezon wakacyjny. Rowerzysto, o tym musisz pamiętać

Jeśli korzystamy z wyszukiwarek połączeń, przykładowo na Portalu Pasażera lub stronach przewoźników, trzeba zaznaczyć w odpowiednim miejscu, że zamierzamy przewieźć rower. Za każdym razem liczba miejsc na jednoślady jest ograniczona. Gdy ich pula się wyczerpie, możemy nie zostać wpuszczeni na pokład z rowerem.

Porad w tej sprawie udzielają też infolinie przewoźników oraz ich pracownicy w kasach, gdzie również można kupić bilet rowerowy.

Jak odczytać z rozkładu jazdy, czy w pociągu są miejsca na rowery?

Jak znaleźć pociąg z miejscem dla roweru? Sprawdźmy na przykładzie fragmentu rozkładu jazdy ze stacji PKP Gorzów Wielkopolski. Miejsca, gdzie kolejarze informują o wyposażeniu pociągów, w tym miejscach na rowery (wspomnieliśmy o nich wyżej), na potrzeby tego artykułu zaznaczyliśmy niebieskimi ramkami.

Zobacz więcej: Promocje PKP na lato. Kup tani bilet i zaoszczędź na transporcie

Pierwszy skład nie ma takich miejsc, więc symbolu roweru nie umieszczono. W drugim pociągu można wieźć jednoślady w wagonach do tego nieprzystosowanych - rower jest więc w kółku. Natomiast w trzecim pociągi ikona roweru jest pozbawiona kółka, co daje nam do zrozumienia, że w składzie są specjalne miejsca na rowery.

Zdjęcie Fragment rozkładu jazdy PKP ze stacji Gorzów Wielkopolski z zaznaczonym miejscem, gdzie jest informacja o możliwości przewozu rowerów / PKP PLK / materiał zewnętrzny

Wakacje 2023. Pociągiem z rowerem. Ile to kosztuje? Ceny biletów

Gdy w pociągu jest wydzielone miejsce na rowery, najczęściej trzeba je zawieszać na haku za koło - tak, aby jak najmniej utrudniały przemieszczanie się innym pasażerom po składzie. Rzadziej napotkamy zwykłe stojaki na jednoślady. Wagony rowerowe mają Koleje Dolnośląskie i wysyłają je na wybrane trasy, są takie również we flocie PKP Intercity.

Rower w pociągu musi być pod nadzorem podróżnego. Opcja ich przewozu dostępna jest na większości kolejowych połączeń w Polsce. W zależności od spółki koszt transportu roweru pociągiem wynosi:

PKP Intercity : 9,10 zł,

: 9,10 zł, Polregio : 7 zł (cena zryczałtowana, na niektórych trasach jest inna),

: 7 zł (cena zryczałtowana, na niektórych trasach jest inna), Koleje Dolnośląskie : 8,20 zł,

: 8,20 zł, Koleje Małopolskie : 4 zł,

: 4 zł, Koleje Mazowieckie : bezpłatnie,

: bezpłatnie, Koleje Śląskie : 5 zł,

: 5 zł, Koleje Wielkopolskie : 8,20 zł,

: 8,20 zł, Leo Express : 10 zł,

: 10 zł, ŁKA (Łódzka Kolej Aglomeracyjna) : 8 zł (odpłatny tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-8:00 i 14:00-17:00, poza tymi okresami bezpłatnie),

: 8 zł (odpłatny tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-8:00 i 14:00-17:00, poza tymi okresami bezpłatnie), PKP SKM w Trójmieście : 7 zł (na niektórych trasach bezpłatnie),

: 7 zł (na niektórych trasach bezpłatnie), RegioJet : nie ma możliwości przewozu rowerów,

: nie ma możliwości przewozu rowerów, SKM Warszawa (Szybka Kolej Miejska) : bezpłatnie,

: bezpłatnie, WKD (Warszawska Kolej Dojazdowa): zależnie od czasu, jaki spędzimy w pociągu; w weekendy i święta bezpłatnie.

Gdy wiemy, że rower do pociągu zabierzemy wielokrotnie w krótkim czasie, przed podróżą sprawdzajmy, czy w taryfach przewoźników są oferty obniżające koszty. Przykładowo Koleje Dolnośląskie w ofertach "Weekend z KD", "KD+Czechy" i "Wspólny Bilet Samorządowy" przewidują 12 zł za każdy dzień przewozu jednośladu. Część przewoźników sprzedaje bilety okresowe (np. miesięczne), kosztujące kilkadziesiąt złotych, uprawniające do regularnych podróży z rowerem.

Kiedy w pociągu brak miejsc na rowery? Czy zastępczy autobus zabierze rower?

Upewniajmy się, czy połączenie, które wybraliśmy, na pewno obsłuży pociąg, a nie zastępczy autobus (oznaczany jako KKA lub ZKA), bo do takiego pojazdu z reguły nie wejdziemy z rowerem.

Na wypadki albo awarie sieci trakcyjnej kolejarze nie mają wpływu, ale jeśli na szlaku zaplanowano remont, informacja o tym publikowana jest wcześniej na witrynach przewoźników oraz w Portalu Pasażera. Na tej drugiej stronie informacja wyświetla się w wyszukiwarce połączeń w polu "Rozkład na stacji", a napis "BUS" odnajdziemy też w plakatowych rozkładach jazdy.

Zdjęcie Obecnie ze stacji w Giżycku nie jeżdżą pociągi. Na Portalu Pasażera odnajdziemy godziny odjazdów zastępczych autobusów. Oznaczone są symbolami BUS i ZKA / PKP PLK / materiał zewnętrzny

W PKP Intercity miejsca na rowery są w każdej kategorii pociągów: TLK, IC, EIC oraz EIP (Pendolino). Zdarzają się jednak takie pociągi, w których nie da się przewozić jednośladów. Mogą to być tzw. łączniki, czyli krótkie składy, mające za zadanie dowieźć pasażerów do węzła kolejowego, gdzie czeka na nich "reszta" pociągu jadąca z innego miasta.

Wakacje 2023. Jak kupić bilet na rower w PKP Intercity?

Opłacając transport roweru w PKP Intercity za pomocą strony tej spółki, po wyborze połączenia wybieramy opcję "Zamów bilet na przejazd" i na liście, która się rozwinie, odnajdujemy interesującą nas opcję.

Gdy udostępniony jest graficzny wybór miejsc, szukamy takiego z ikonką roweru. Jeśli jest zielone to znaczy, że możemy je zarezerwować, a gdy jest szare, że ktoś nas już uprzedził.

Zdjęcie Podgląd na graficzną rezerwację miejsc. Miejsca na rowery zaznaczyliśmy czerwoną ramką. Jedno z nich zostało już zajęte, reszta jest wolna / PKP Intercity / materiał zewnętrzny

Tłok w pociągach nad morze. Lista pociągów Polregio, wiozących rowery na Hel

Jak ostrzega Urząd Transportu Kolejowego, niektórzy przewoźnicy ograniczają przewóz rowerów do wybranych pociągów. "W przypadku bardzo dużej frekwencji w pociągach regionalnych, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa, obsługa może odmówić przejazdu ponadnormatywnej grupie cyklistów" - dodaje UTK.

Przykładem jest Polregio, obsługujące niezwykle popularną na wakacjach linię kolejową na Hel. Chociaż latem wysyła na nią większe niż zwykle pociągi, podróżni często nie mieszczą się już po pierwszych kilku stacjach. Internauci na kolejowych grupach dyskusyjnych i w mediach dzielą się doświadczeniami, gdy nie zostali wpuszczeni do pociągu na linii helskiej chociaż mieli zakupione bilety na rower.

Zobacz więcej: Podstawowe wyposażenie roweru. Upewnij się, że nie dostaniesz mandatu za jego brak

Na stronie Polregio czytamy, że od 24 czerwca do 2 września 2023 r. usługa przewozu rowerów będzie realizowana tylko w wybranych pociągach obsługujących Półwysep Helski. Oto ich lista:



Zdjęcie Spis pociągów Gdynia - Hel - Gdynia, którymi na wakacjach 2023 można przewieźć rower / Polregio / materiał zewnętrzny

UTK zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt podróży z rowerem. "Warto także założyć odpowiednią ilość czasu na dojazd do stacji lub przystanku kolejowego, aby spokojnie odnaleźć drogę dojścia do peronu i bezpiecznie dotrzeć do pociągu" - podkreśla instytucja.

Czytaj więcej:

Najpiękniejsze plaże w Polsce: Gdzie warto wypoczywać nad Bałtykiem?

Fortuna za miejsce na plaży. Kosmiczne ceny we włoskich kurortach

W tych miastach jest najlepsza kuchnia. Wśród nich trzy z Polski