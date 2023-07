Ślimaki najczęściej pojawiają się w ogrodzie po deszczu, a najbardziej aktywne o zmroku i nocą. Jeżeli na liściach kwiatów albo warzyw, które uprawiamy w ogrodzie, widać charakterystyczne ślady zaschniętego śluzu i powygryzane dziury, to znak, że ślimaki zadomowiły się na dobre. Na szczęście możesz z nimi walczyć na kilka sposobów.

Zrób domową pułapkę na ślimaki

Bezmuszlowe mięczaki nie lubią słońca i w ciągu dnia chowają się w ciemnych zakamarkach. Aby pozbyć się całej kolonii, najlepiej zwabić je w jedno miejsce. W tym celu przygotuj mokrą szmatkę albo ślimaczy przysmak w postaci np. liścia kapusty.

Połóż je w ciemnym miejscu. Następnego dnia prawdopodobnie znajdziesz pod taką pułapką poprzyklejane szkodniki, które z łatwością wyniesiesz z ogrodu na odległe stanowisko.

Można także posłużyć się niewielką ilością piwa w kubeczku. Zapach i smak tego trunku zwabi mięczaki do środka. Wtedy będzie można je przenieść w inne miejsce. Byle jak najdalej od własnych sadzonek czy kwiatów.

Zrób naturalne zapory dla ślimaków

Aby ochronić przed ślimakami uprawy warzyw i rabaty z kwiatami, dookoła nich wysyp przeszkody, które uniemożliwią mięczakom dotarcie na żer.

Użyj do tego np. kamyczków, trocin, popiołu, fusów z kawy albo... cynamonu. Sprawdzi się również soda oczyszczona.

Zabezpiecz nimi rośliny i wytycz w ogrodzie ścieżki, które będą nie do pokonania przez ślimaki. Wymienione wyżej produkty poprzyklejają się do oślizgłych ciał ślimaków i uniemożliwią im dotarcie do liści.

Zasadź w ogrodzie rośliny odstraszające ślimaki

Kolejną naturalną metodą jest posadzenie roślin, które swoim zapachem odstraszą natrętów.

Ślimaki nie lubią krwawnika pospolitego, nasturcji, parzydła leśnego i wrotycza.

Są i inne rośliny, które ślimakom nie przypadną do gusty. Można spróbować zniechęć pomrowiki do wizyt w warzywniku sadząc na jego obrzeżach czosnek i cebulę. Woń tych roślin sprawia, że ślimaki trzymają się z daleka.



Krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.)

Zrób naturalny oprysk na ślimaki

Alternatywą do ścieżek z fusów kawy i cynamonu jest naturalny oprysk odstraszający ślimaki. Zaparz mocną kawę i poczekaj, aż ostygnie.

Następnie kawę rozcieńcz z wodą w proporcji 1:4, przelej do butelki ze spryskiwaczem i rozpyl specyfik na liściach i łodygach, na których są mięczaki.

Inną skuteczną miksturą o naturalnym działaniu może być mieszanka ostrych przypraw w postaci chilli i cynamonu. Wymieszaj je, dodaj wodę i spryskaj uprawy.

Powtarzaj tę czynność kilka razy, aby zniechęcić szkodniki do podgryzania liści. Oprysk najlepiej robić wieczorem i po deszczu, kiedy ślimaki są najaktywniejsze.

