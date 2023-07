Spis treści: 01 Co to jest włośnica? Charakterystyka i przyczyny

02 Objawy włośnicy. Czy choroba jest śmiertelna?

03 Leczenie włośnicy. Na czym polega i ile trwa?

04 Jak zapobiegać włośnicy?

Co to jest włośnica? Charakterystyka i przyczyny

Włośnica to choroba pasożytnicza, która powstaje na skutek obecności w organizmie włosia krętego. Do zakażenia dochodzi w wyniku spożywania mięsa, które zostało zainfekowane przez larwy. Może to być mięso dzika, owcy, świni, królika lub kozy.

Po spożyciu zarażonego mięsa sok żołądkowy rozpuszcza otoczkę, a larwa włośnia przedostaje się do jelita cienkiego i tam wnika do kosmków błony śluzowej. Larwy przenikają do naczyń chłonnych i krwionośnych organizmu człowieka. Następnie z prądem krwi lub chłonki roznoszone są po całym jego ciele.

Najczęściej lokalizują się w mięśniach poruszających gałką oczną, mięśniach języka, przeponie oraz mięśniach międzyżebrowych. Osiedlające się larwy przekształcają się w wągry, których otoczka z czasem zaczyna wapnieć. W takiej postaci mogą przetrwać długie lata.

Objawy włośnicy. Czy choroba jest śmiertelna?

Okres wylęgania się włośnicy jest zmienny i zależy od nasilenia inwazji oraz osobniczej wrażliwości organizmu. Pierwsze objawy włośnicy występują najczęściej między pierwszym a czwartym tygodniem po zjedzeniu zakażonego mięsa. W pierwszym okresie mogą występować gorączka, nudności, wymioty oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Inne charakterystyczne objawy włośnicy to:

bardzo wysoka gorączka , sięgająca nawet 40 st. C. i towarzyszące jej dreszcze;

, sięgająca nawet 40 st. C. i towarzyszące jej dreszcze; bóle mięśniowe ;

; obrzęki , zwłaszcza wokół oczu;

, zwłaszcza wokół oczu; niekiedy mogą też występować reakcje alergiczne na obecność pasożyta , pod postacią wysypek, zaczerwienienia twarzy;

, pod postacią wysypek, zaczerwienienia twarzy; trudności w otwieraniu powiek, oddychaniu, mówieniu i chodzeniu.

Ciężki przebieg choroby może prowadzić do powikłań, powodujących zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, uszkodzenie układu nerwowego, a nawet śmierć pacjenta.

Zdjęcie Włośnica to choroba, która w ciężkich przypadkach może prowadzić do śmierci pacjenta / 123RF/PICSEL

Leczenie włośnicy. Na czym polega i ile trwa?

Leczenie włośnicy obejmuje podawanie leków przeciwpasożytniczych, które powodują niszczenie dorosłych form włośnia (Trichinella spiralis) w jelicie oraz stosowanie glikokortykosteroidów, które tłumią odczyn tkankowy, czyli reakcję tkanek związaną z zasiedlaniem mięśni przez larwy.

Leczenie włośnicy zawsze powinno być prowadzone w szpitalu. Oprócz tego, po zakończonej terapii, pacjent powinien przez kilka tygodni jak najwięcej się oszczędzać i unikać nadmiernego obciążania mięśni. Trzeba wiedzieć, że objawy takie jak biegunka, osłabienie oraz ból mięśni, mogą się utrzymywać nawet kilka miesięcy po wyleczeniu.

Jak zapobiegać włośnicy?

Zapobieganie włośnicy oparte jest na spożywaniu tylko i wyłącznie mięsa poddanego właściwej kontroli weterynaryjnej. Bezwzględnie nie należy spożywać mięsa, które nie zostało poddane badaniu, a także takiego, co do którego nie ma takiej pewności (np. z nieznanego źródła).

Skutecznym sposobem zapobiegania jest właściwa obróbka termiczna mięsa i spożywanie go w postaci dokładnie ugotowanej, usmażonej lub upieczonej.

W przypadku włośnicy bardzo ważne jest także dokładne mycie rąk wodą i mydłem po kontakcie z surowym mięsem oraz czyszczenie maszynki do mielenia mięsa za każdym razem po użyciu.

